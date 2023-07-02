隨著2024選戰逐漸接近，多家媒體近期公布民調，國民黨總統參選人侯友宜多呈落後態勢。今（1）日前高雄市長韓國瑜出席活動，和侯友宜同框，引發熱烈討論。一份最新網路投票顯示，約有48%的網友認為韓國瑜對侯的民調會有幫助。

Youtube頻道《FONG.溏風報》昨（6月30日）發起網路投票，截至今日下午3點15分，總計有7萬人參與。針對「侯友宜、韓國瑜7/1合體，對目前民調將會如何演變」的問題，有24%的民眾認為「相當有幫助」、覺得「幫助有限」的網友也有24%、而表態「沒有幫助」的人則占42%、剩下10%為「其他或不關心這件事」。綜上所述，認為韓國瑜對侯友宜有加分的民眾（包含相當有幫助、幫助有限）占比達48%。

看到韓國瑜現身，網友紛紛留言表示，「支持韓國瑜」、「要韓助更要自助自強，看到韓的大度真的好感動，也祝國民黨好好的把握」、「唯一支持侯友宜才能和平安全救台灣，大家加油！」、「永遠挺韓先生」、「韓總站台，只會讓人對韓先生的寬厚更加敬佩」、「大力支持國民黨」、「全力支持追隨韓總的決定」。

不過也有民眾持不同意見，「重點在領導者的能力、不是助選人！」、「國民黨還是有實力，可以找出一堆有經驗的人幫忙」、「他的韓粉仍然很多」。