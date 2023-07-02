長榮30日除息70元攻上93.5元亮燈漲停，令市場跌破眼鏡，大戶券商凱基台北敲進逾1.4萬張，但抄底券商群益金鼎、統一及元富，幾乎把前一天買進長榮的股票全部賣掉。期貨業者表示，券商大賺填息打帶跑的做法，除了替大股東節稅，還能賺價差。而凱基台北擅長隔日沖，不排除下周就把船票賣掉。

自營商在長榮除息前一日（6月29日）大買，由於大股東有避稅需求，先將長榮股票賣給自營商，再向自營商買進長榮期貨，透過賣現貨、買個股期的操作方式來避稅。

6月30日盤後資料顯示，主要抄底券商群益金鼎（11553張）、統一（12451張）及元富（7484張），幾乎把前一天買進長榮的股票脫手，累計賣超約31488張；而凱基台北（14416張）、兆豐大同（8621張）、兆豐金中正（7844張）三券商據點共買超30881張，雙方多空廝殺激烈。

工商時報報導，國內期貨業者表示，長榮大股東賣現貨、買個股期引發的除息首日大漲行情，等待套利空間結束，填息行情可能就會戛然而止。

值得注意的是，凱基台北是短線操作常勝軍券商，也是當沖或隔日沖聞名的重要據點，30日買進1.4萬張長榮，不排除下周就把船票賣掉落袋為安。