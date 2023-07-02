Free agent Max Strus has agreed on a four-year, $63M sign-and-trade with the Cleveland Cavaliers, agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. In three-team deal, Heat get a second-round pick and Spurs acquire Cedi Osman, Lamar Stevens and a second-rounder. pic.twitter.com/xKAmqlx3aF — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2023

NBA落選球員再次出頭天！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基1日晚間搶先爆料，史特魯斯先跟熱火完成4年6300萬美元簽約動作，然後透過三方交易加盟騎士，熱火只拿回一個次輪籤，馬刺則是獲得歐斯曼、史蒂文斯兩名騎士球員，以及一個次輪籤。

27歲的史特魯斯，明顯就是熱火長年培養出來的優質後衛，他在2019年選秀會落選後，跟公牛簽了雙向合約只打兩場，接著2020-21年球季跟熱火簽了雙向合約，2021-22年球季跟熱火簽下兩年350萬美元合約，逐漸開啟他在熱火的精采表現。

史特魯斯不僅2021-22年球季的18場季後賽場場先發，幫助熱火闖進東區冠軍賽，上季更在23場季後賽場場先發，幫助熱火爆冷闖進總冠軍賽，如今他跟文森兩名熱火長期培養的好手，都選擇離開熱火改簽千萬美元年薪合約，文森剛跟湖人簽下3年3300萬美元合約。

騎士籃球事務總裁阿特曼跟總管甘西期望今年休兵期間可以補強外圍火力，結果他們不僅在自由市場開放沒多久，就跟七六人後衛尼恩簽約，如今更找來史特魯斯，且跟利佛特完成兩年3200萬美元續約，看來整體補強效果還算不錯。