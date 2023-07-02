國防部上月29日公布採購決標公告，台美雙方已完成簽署採購「火山陸上機動布雷系統」（Volcano），將在2029年底完成交運。前立委郭正亮１日指出，從美國對台軍售的交貨項目來看，美國就是希望爆發戰爭時，台灣能夠打久一點、傷亡更多，引發國際輿論，藉此制裁中國大陸。

郭正亮1日在政論節目《TVBS戰情室》表示，美國最近對台灣的軍售，敵軍登陸之後的設備都會很快就運到，反登陸、海面戰爭的設備都會延遲。

郭正亮也舉例，F-16V戰機就是用於海面戰爭，魚叉飛彈是反登陸用的，結果都延遲交貨；送的比較快的都是彈藥和刺針、標槍飛彈，以及射程40公里的自走砲、佈雷車，這些顯然都是登陸之後的設備，訓練警察打城鎮戰也是美國戰略的一部份。

郭正亮認為，美國的想法就是希望共軍登陸後，台灣能打久一點，這其中有兩個考慮，第一個就是打久了會引起國際輿論，美國就能在這個過程中制裁中國大陸，比較現在對俄羅斯的方式。

「比較悲慘的部分」，郭正亮指出美國第二個考慮，就是戰爭打久之後，台灣會有更多傷亡，引發更大的國際爭議，目前看到的軍備就是這樣。

對於火山佈雷系統，郭正亮直言，這東西根本沒人要買、美國沒有存貨，才會到2029年交運，這只是用於延緩敵軍登陸，且就算有佈雷、敵軍也能掃雷，但也不一定會掃乾淨，如果未來有民眾回到戰地活動，也會有被誤傷的風險。