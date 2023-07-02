美國著名戰略研究機構《蘭德公司》在27日時公佈了一份台海危機的研究報告，其中提到「若兩岸觸發武統，台灣很容易在90天內被大陸擊敗」，同時該份報告也是假定美軍最快需要90天，才能在東亞調集足夠軍力，進行「對台干涉」。對此，前大使介文汲就表示，「美國會軍事干預，就是派兵到台灣協防，那根本就是天方夜譚」，引發討論。

介文汲1日在政論節目《新聞大白話》中表示，「《蘭德公司》說美軍要90天才能集結完部隊出兵，以前美方是跟我們講說要撐兩個禮拜，兩個禮拜的原因就是說，美國國內的程序，總統要下這個命令也要14天，所以幾年前他跟我們講說台灣至少要撐兩個禮拜」，介文汲更說，「但問題是那時候的兵推，有關台海如果發生了戰事，中國大陸會在很短的時間，把我們的制空權拿走，所以那時候就很擔心，而那時候美國跟大陸的並沒有像現在這樣劍拔弩張」。

介文汲直言，「現在要我們撐三個月，這不就等於是美國往後退了嗎？我覺得是說，這些就可以讓我們台灣整個社會大眾要有很清楚的判斷，如果還認為台海發生軍事衝突，美國會軍事干預，就是派兵到台灣協防，那根本就是天方夜譚」，介文汲認為，「從現實上，美國最近的表現上來看，美國在給自己找退路，而且更大的跡象是，美國不斷在台灣囤積武器，他們希望這場戰爭是用本島的防衛戰來進行，但若是防衛戰不就是跟現在的烏克蘭跟俄羅斯一樣嗎？就是用這種消耗、拖延，把中國大陸在台灣島內進行一場大規模的消耗戰，這是最符合美國利益的戰略」。

最後介文汲更說，「在台灣打這種陸地的消耗戰，最後已經不是說軍人會死，是我們所有的財產、房產重要的基礎建設都會付之一炬，現在美國的重點就是怎麼樣加強在台灣島內，巷戰也好、坦克大決戰也好，就是要讓我們台灣的軍隊跟大陸解放軍去有一場長期的拉鋸戰」。