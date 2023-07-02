根據日前美國軍事新聞網《權威戰士》（Warrior Maven）的報導指出，現在解放軍和美軍都在對雷射武器的開發，投入大量的努力，未來可能可以看到中國大陸的殲-20戰鬥機和美國的F-35戰鬥機在空中上演「雷射砲大戰」。對此，退役少將栗正傑1日就表示，「雷射砲大戰，這個在飛機上裝這種武器的可能性不高，殲-20和F-35都還有一段距離要發展」，引發討論。

栗正傑1日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，「雷射砲大戰，這個在飛機上裝這種武器的可能性不高，這種電磁砲的武器一定會先用在船上面，船體夠大，發電機才能帶這麼大的發電量；但如果要裝在飛機上面，後續來說，能不能縮小體積裝在上面，對殲-20和F-35都還有一段距離要發展」。

而對於日前傳出一架中國大陸的殲-20在東海上空伴飛美國的B-1B轟炸機，栗正傑點出其中的戰略含意，「B-1B到東海上空，並沒有說距離台灣或是中國大陸的沿岸有多遠，但我個人研判，B-1B的位置一定到了飛機上所機載的空對地導彈射程範圍之內，B-1B到這個距離發射飛彈，可以打到中國大陸沿岸地區，做源頭打擊」。

栗正傑更說，「而殲-20可以在這距離裡面做攔截，在這種狀況之下，解放軍的殲-20到那邊，是不是美軍沒辦法監測殲-20的到達，才會讓他飛到戰略轟炸機旁邊伴飛，這實在很丟臉，這對美軍來說恫嚇性很大，代表殲-20可以穿透美軍的空中防禦系統，或是雷達的偵搜範圍」。