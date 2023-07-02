根據美國媒體報導，美國F-35可能在幾年內裝置雷射武器，一架F-35就可以摧毀一個殲-20編隊。退役中將帥化民表示，雷射要有很大的發電量，飛機上沒有那麼大的發電量，電用光了，就沒有第二發了，要怎樣去消滅一個艦隊。

針對一架F-35就可以摧毀一個殲-20編隊，帥化民1日在中天《前進戰略高地》節目中表示，這就像前美國總統雷根當年用「星戰」，把蘇聯拖垮。雷射能夠產生高溫「聚焦」，聚焦本身是很繁複的工作，但距離那麼遠怎麼聚焦。

帥化民接著指出，雷射需要有很大的電量。核動能航母發電量大，艦上可以放幾個雷射砲。但飛機上沒有那麼大的發電量，就要靠很多電池，雷射砲打出去以後，電用光了，就沒有第二發了，如此一來，要怎樣去消滅一個艦隊。理論雖可行，雷射光燒到飛機裡的電子零件，讓零件燒熔，飛機就會失速、失控，但不會爆炸、也不會墜落，只是零件失去功能。因此在物理的極限上，不容易做到。

帥化民更指出，在城市中，可以使用無人機發射「雷射」，有發電機，用電纜接電過來。但戰機就太難了，這要帶多少顆電池。