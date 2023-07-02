法國巴黎郊區一名17歲北非裔少年周二（6月27日）駕車拒絕警方攔檢，當場遭員警槍殺身亡，激發民眾不滿情緒上街抗議，場面失控演變成劫掠縱火，這場暴動延燒法國多個城市，至周五深夜全國超過2000人遭警方逮捕，其中3成未滿18歲，200多名警察受傷。法國總統馬克宏周六宣布暫緩出訪德國。死者葬禮周六（1日）在巴黎郊區舉行。

綜合路透社、英國廣播公司（BBC）報導，法國、德國雙雙於周六宣布，馬克宏（Emmanuel Macron）原定2日訪問德國，現已決定延期。這是23年以來法國總統首度赴德國進行國是訪問，原本安排3天行程，4日結束訪問。

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）發言人說，馬克宏周六已與史坦麥爾通話，簡單說明法國現狀，要求把這場原訂2日展開的訪問行程延後，史坦麥爾表示完全理解。法方消息人士說，延至何時尚未確定。

France riot is going crazy. A guy makes a little jump to avoid getting hit by a chainsaw dragged by a motorcycle. pic.twitter.com/jnSuowzRIi — Fights & Wild content (@NoCapFights) July 1, 2023

法國少年遭警察開槍打死引發許多年輕人不滿情緒，上街加入騷亂行列。

周二在巴黎西郊南泰爾（Nanterre）慘死員警槍下的17歲少年是阿爾及利亞裔，他的喪禮已於當地時間周六上午11時（台灣時間傍晚5時）在南泰爾一處清真寺以伊斯蘭教禮俗舉行。BBC引述法國《世界報》報導，寺內十分擁擠，很多人擠不進去，只能待在寺外；另有少數人寺外圍觀。巴黎市府事先派員到場架設圍籬引導人流，死者家人的律師要求媒體不要靠近。死者預計在當地時間下午2時30分安葬。

馬克宏已在法國全境部署4萬5000名警力維安。內政部說，騷亂第4夜（6月30日）1311人被捕，第3夜875人，第4夜暴亂程度不若第3夜激烈；遭到逮捕者均齡17歲；司法部說，被捕者3成年齡不到18歲。財政部統計，騷亂4天之內，全國逾700間商家遭到洗劫破壞，包括超市、餐廳、銀行、商店。汽車2000輛焚毀。

位於法國東南部的第3大城里昂（Lyon），據報是周四晚間騷亂最嚴重的城市之一，全市8處建物遇襲，其中1處是警察局，市長已請求中央政府加派警力。法媒報導，內政部證實已派了國家安全部門的一支警力CRS 8赴里昂支援，這支警力由60名專門處置都會區暴力狀況的警察組成。里昂市所處的隆河地區（Rhône），周四晚間有3名警察遭一名男子開槍打傷。

位於地中海岸的第2大城馬賽（Marseille），狀況也不平靜。法媒報導，市區一家槍枝商店遭30名年輕人闖入，在警方趕抵現場之前，這群年輕人偷走5到8把獵槍，彈藥則未遭竊。