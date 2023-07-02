烏克蘭軍自6月4日起於南部戰線發起進攻，採取波狀攻勢刺探俄軍防禦缺口，並成功在6月11日於南頓內茨克地區的維連茨基弧凸（Vremievsky Salient/Ledge）沿線解放3個村莊，隨後在馬卡羅夫卡（Makarovka）住民地歷經數日僵持後，烏軍成功於17日解放了該村莊，過去2週以來，對烏軍而言威脅度最大的東、西側高地上的俄軍已經被烏軍所擊退，截至本月1日，烏軍正積極向下一座村莊展開斯塔羅邁爾斯克（Staromaiorske）展開攻擊。從對該段區域為俄軍縱深的最前緣監視防線（Screening Line），距離真正的第1道俄軍防禦工事仍有15公里。

🇷🇺🇺🇦 Breaking apart armored groups of the Armed Forces of Ukraine at the entrance to Makarovka, Zaporozhye region.



The Wet Yaly River, up to 30 meters wide in the Makarovka area, does not allow the Armed Forces of Ukraine to supply the garrison except along the only country road… pic.twitter.com/TyMvZTVN5D — Zlatti71 (@djuric_zlatko) June 25, 2023

綜合俄羅斯國防部例行公報以及公開資訊情報來源1日報導，烏克蘭弟35機械化步兵旅和128國土防衛旅的突擊小組，正積極刺探俄軍在斯塔羅邁爾斯克西側的防禦情況，斯塔羅邁爾斯克村莊本身仍在持續交戰，128國土防衛旅的部隊有效增援了烏軍主力部隊。。

Vremivka sector (July 1, 1pm)



AFU 31st brigade and 36th brigade assault units are trying to break through to Pryyutne from the Levadne-Rivnepol line. pic.twitter.com/Z1KIi4LdOO — Rybar Force (@rybar_force) July 1, 2023

同時，在有一段距離的西北側，烏克蘭第31機步旅和36機步兵旅的混成部隊在砲兵支援下從列瓦德涅（Levadne）—利夫諾波爾（Rivnopil）防線，朝向普里尤特諾（Pryyutne）展開進攻，據前線的烏軍都已經妥善獲得彈藥補給。

🇷🇺Helicopters of the V group continue to destroy armored vehicles on the Vremevsky salient



Guided missiles hit a tank and two armored vehicles of the enemy.



Join Slavyangrad chat. Your opinion matters.https://t.co/ZrVHYxIzmZ@Slavyangrad pic.twitter.com/yE4QAl0ExJ — Zlatti71 (@djuric_zlatko) July 1, 2023

在斯塔羅邁爾斯克和普里尤特諾之間，有一片森林地帶，其面積足以隱蔽裝備和烏軍作戰人員。根據烏克蘭部隊的行動，目前的任務就是要在此撕開一個缺口，直搗俄軍第一道防線。