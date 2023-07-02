烏克蘭軍自6月4日起於南部戰線發起進攻，採取波狀攻勢刺探俄軍防禦缺口，並成功在6月11日於南頓內茨克地區的維連茨基弧凸（Vremievsky Salient/Ledge）沿線解放3個村莊，隨後在馬卡羅夫卡（Makarovka）住民地歷經數日僵持後，烏軍成功於17日解放了該村莊，過去2週以來，對烏軍而言威脅度最大的東、西側高地上的俄軍已經被烏軍所擊退，截至本月1日，烏軍正積極向下一座村莊展開斯塔羅邁爾斯克（Staromaiorske）展開攻擊。從對該段區域為俄軍縱深的最前緣監視防線（Screening Line），距離真正的第1道俄軍防禦工事仍有15公里。
綜合俄羅斯國防部例行公報以及公開資訊情報來源1日報導，烏克蘭弟35機械化步兵旅和128國土防衛旅的突擊小組，正積極刺探俄軍在斯塔羅邁爾斯克西側的防禦情況，斯塔羅邁爾斯克村莊本身仍在持續交戰，128國土防衛旅的部隊有效增援了烏軍主力部隊。。
同時，在有一段距離的西北側，烏克蘭第31機步旅和36機步兵旅的混成部隊在砲兵支援下從列瓦德涅（Levadne）—利夫諾波爾（Rivnopil）防線，朝向普里尤特諾（Pryyutne）展開進攻，據前線的烏軍都已經妥善獲得彈藥補給。
在斯塔羅邁爾斯克和普里尤特諾之間，有一片森林地帶，其面積足以隱蔽裝備和烏軍作戰人員。根據烏克蘭部隊的行動，目前的任務就是要在此撕開一個缺口，直搗俄軍第一道防線。
文章來源：Russian Defence Ministry report on the progress of the special military operation (30 June 2023)
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