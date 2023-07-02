第34屆金曲獎稍早在台北小巨蛋圓滿落幕，最掀起網友「回憶殺」的是歐陽菲菲領取特別貢獻獎的一幕，她不僅特別返台領獎，還在台上清唱了一小段《感恩的心》，引來現場觀眾和網友一致好評，在後臺被問到是否要復出？歐陽菲菲給了個不置可否的答案，沒直接回絕，而她的姪女歐陽娜娜稍早也在微博分享同步看了姑姑上台，感動說「最亮的星星」。

73歲天后歐陽菲菲定居日本多年，這次特別為了領特別貢獻獎回台，她在後臺表示：「大家好，我是歐陽菲菲，好久好久沒有跟大家見面，這次得到金曲獎特別貢獻獎，我感到非常非常的開心」，接著哽咽表示其實聽到得獎的當下很意外，但朋友都說她是實至名歸，她只能再次感謝大家。

歐陽娜娜發文。（圖／翻攝自歐陽娜娜Nana微博）

很久沒登上台灣的舞台，歐陽菲菲表示：「我會繼續努力，永不放棄，我會繼續唱下去」，「可能的話，我繼續唱下去」，是否暗示有機會復出開演唱會？她說目前還沒這打算，至於新歌就「暫時賣個關子吧」。又問到最想念台灣什麼食物？她說：「全部都喜歡」。

稍早，歐陽娜娜在微博曬出姑姑領獎的照片，感動寫下：「最亮的星星」，還加上泛淚表情符號，表示與有榮焉，網友也開心回說：「姑姑超棒！」、「姑姑超級棒，恭喜姑姑！！我今晚睡前歌曲改成感恩的心」、「優秀的姑姑！」、「一家人都挺優秀的」。