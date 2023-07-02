The Portland Trail Blazers have been informed that Damian Lillard wants a trade specifically to the Eastern Conference champion Miami Heat, multiple sources tell @TheAthletic @Stadium. https://t.co/CE2lJVcuod — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2023

向來公開表達自己堅持不願離開拓荒者打球立場的利拉德，這下子終於改口了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞2日搶先爆料，利拉德已經跟拓荒者提出交易申請，儘管目前主要追求者包含熱火與籃網，不過利拉德已跟拓荒者表達希望被交易到上季東區冠軍熱火。

利拉德自從2012年第6順位被拓荒者選上，11年職業生涯都在拓荒者度過，目前更保有隊史得分王、隊史場均得分王、隊史三分球投進王與隊史罰球投進王等紀錄，他也入選過7次全明星賽、1次年度第一隊、4次年度第二隊與2次年度第三隊。

利拉德去年夏天跟拓荒者達成2年1.21億美元提前續約，也讓他跟拓荒者之間合約要到2027年才結束，過往就算拓荒者始終補強不力，跟總冠軍完全絕緣，利拉德仍然不只一次公開放話自己只想繼續待在拓荒者打球，沒想到如今這些話也變泡影。

目前一心想到熱火跟吉米巴特勒、阿德巴約兩大球星組成全新三巨頭的利拉德，更被傳出最近幾天頻繁跟熱火球員聯繫，希望可以找到讓自己順利跳槽熱火的交易運作模式，接下來就看拓荒者能否跟熱火達成交易協議，讓利拉德可以如願跳槽熱火爭冠。