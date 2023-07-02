艾怡良在第34屆金曲獎頒獎典禮上鬧烏龍，錯把「最佳單曲製作人獎」頒給陳建瑋，但真正得獎者是嘟嘟、周已敦，引起外界譁然，其實，這不是金曲獎史上第一次發生這種尷尬場面，2005年頒發最佳國語男演唱人時，王力宏誤以為自己得獎而衝上台，但其實得獎人是黃立行。

2005年、第16屆金曲獎頒獎典禮上，周杰倫和莫文蔚一起頒發最佳國語男演唱人獎，由莫文蔚宣布得主，由於帶著粵語口音，才剛唸出「王力…（黃立）」兩個字，台下就尖叫，第三個行字被淹沒，就連王力宏也誤以為是自己得獎，開心衝上台，當時周杰倫小聲提醒得獎人是黃立行，王力宏尷尬想下台，但周杰倫順勢邀請他留在台上一起頒獎，化解尷尬氣氛，而林志玲也給他一個專屬的擁抱，開玩笑稱是歌王得不到的福利。

王力宏誤以為自己得獎衝上台，林志玲後來給一個安慰擁抱。（圖／本報系資料照）

隔年第17屆金曲獎頒獎典禮，王力宏以專輯《蓋世英雄》，成功從頒獎嘉賓莫文蔚和黃立行手中接獲最佳國語男演唱人獎，也算是一個完美的結局。