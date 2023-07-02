上大號就和睡眠一樣，是人生頭等大事，一個處理不好，不只影響生活品質，還會提高其他疾病的風險。英國有位網紅醫師就指出，多數人都用了錯誤的姿勢排便，往往努力半天卻拉不出來，而真正有利腸道蠕動的方法其實是亞洲國家盛行的「蹲式」。他也示範如何改善便姿的技巧，影片發布至今已吸引超過19萬人次觀看。

根據《紐約郵報》27日報導，英國國民保健署（NHS）外科醫師拉詹（Karan Rajan）同時也是位知名網紅，經常在自己的TikTok頻道分享有趣的醫學常識。他表示，不少人上廁所時習慣「正襟危坐」，大腿與身體呈90度直角的角度，但這樣的姿勢會使腸道受到擠壓，並不適合解便。正確的姿勢是把身體往前傾，讓大腿與腰夾成差不多35度，膝蓋高過臀部的位置，如此一來，直腸周圍的肌肉能得到放鬆，讓直腸可以拉直，糞便才能順利排出。

SITTING/SQUATTING/POOPING



Squatting is the only natural defecation position.



- It straightens the feaces highway



Sit and your feaces will hit a corner,



You won't empty your bowels discreetly.



Don't walk around with the remain of feaces.



SQUAT!#HealthAndWellnessSaturday pic.twitter.com/NNXonZ37zO — Eduh (@iam_fitgenie) June 24, 2023

不過多數人家裡並沒有蹲式馬桶，應該怎麼辦呢？拉詹說，其實不用大費周章改造自家的廁所，最簡單的方式，只需要拿一張小矮凳，坐馬桶時把雙腳擺在矮凳上，就能輕鬆達到接近蹲廁的角度。

#painmanagement

a lot of people find the correct pooping posture limiting due to the special effort needed to squat. Pooping the right way by squatting helps the flexion within the hips to allow the rectoanal canal to straighten.#physiotherapy #PhysicalTherapy #health pic.twitter.com/zhH20Eavwk — NeuroRehab Institute (@NeurorehabI) December 11, 2020

拉詹並非第一位支持蹲廁的醫界人士。著有《腸道》（Gut: The Inside Story of Our Body’s Most Underrated Organ）一書的作者恩德斯（Giulia Enders）於2015年受訪時指出，「全球有12億（東方）人採取蹲廁，他們幾乎不會罹患大腸憩室症（diverticulosis），也很少得痔瘡。」相較之下，西方民眾通常以坐姿上廁所，就像是用打「戈登結」（編按：指難以解開）的壓迫方式對待自己的腸道。

報導也指出，比起坐廁，蹲著上廁所更有效率。2012年發表在《消化疾病與科學》期刊上的一份研究發現，採蹲廁的人，平均花51秒大便，而坐廁者平均必須花上130秒才能完成解放，費力又耗時。