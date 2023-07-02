上大號就和睡眠一樣，是人生頭等大事，一個處理不好，不只影響生活品質，還會提高其他疾病的風險。英國有位網紅醫師就指出，多數人都用了錯誤的姿勢排便，往往努力半天卻拉不出來，而真正有利腸道蠕動的方法其實是亞洲國家盛行的「蹲式」。他也示範如何改善便姿的技巧，影片發布至今已吸引超過19萬人次觀看。
根據《紐約郵報》27日報導，英國國民保健署（NHS）外科醫師拉詹（Karan Rajan）同時也是位知名網紅，經常在自己的TikTok頻道分享有趣的醫學常識。他表示，不少人上廁所時習慣「正襟危坐」，大腿與身體呈90度直角的角度，但這樣的姿勢會使腸道受到擠壓，並不適合解便。正確的姿勢是把身體往前傾，讓大腿與腰夾成差不多35度，膝蓋高過臀部的位置，如此一來，直腸周圍的肌肉能得到放鬆，讓直腸可以拉直，糞便才能順利排出。
不過多數人家裡並沒有蹲式馬桶，應該怎麼辦呢？拉詹說，其實不用大費周章改造自家的廁所，最簡單的方式，只需要拿一張小矮凳，坐馬桶時把雙腳擺在矮凳上，就能輕鬆達到接近蹲廁的角度。
拉詹並非第一位支持蹲廁的醫界人士。著有《腸道》（Gut: The Inside Story of Our Body’s Most Underrated Organ）一書的作者恩德斯（Giulia Enders）於2015年受訪時指出，「全球有12億（東方）人採取蹲廁，他們幾乎不會罹患大腸憩室症（diverticulosis），也很少得痔瘡。」相較之下，西方民眾通常以坐姿上廁所，就像是用打「戈登結」（編按：指難以解開）的壓迫方式對待自己的腸道。
報導也指出，比起坐廁，蹲著上廁所更有效率。2012年發表在《消化疾病與科學》期刊上的一份研究發現，採蹲廁的人，平均花51秒大便，而坐廁者平均必須花上130秒才能完成解放，費力又耗時。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。