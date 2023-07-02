推特執行長馬斯克（Elon Musk）今天宣布，將針對使用者每天可閱讀的貼文數量實施臨時限制，以解決極端「資料抓取」行為和系統操作問題。

路透社報導，根據馬斯克的推文，已認證用戶每天最多可閱讀6000條貼文；未經驗證帳號每天只能閱讀600條貼文；未經驗證的新帳號每天則只能查看300則推文。

馬斯克指出，推特實施臨時閱讀上限，是為解決「極端水準」的資料抓取（Data Scraping）和系統操作問題。他未透露相關限制將持續多久。

馬斯克在另一篇推文中表示，臨時閱讀上限很快將放寬到已認證用戶每天8000條貼文；未認證用戶每天800條，未經驗證新用戶每天400條，但目前尚不清楚上述規範的實施時間。

此前，推特宣布將強制要求用戶在該社群媒體平台註冊帳號，才能查看推文內容。馬斯克昨天稱此舉為「臨時緊急措施」。

馬斯克也曾表示，有數百個、甚至更多組織正「異常積極地」抓取推特資料，這會影響用戶體驗。（譯者：施施）1120702