《第34屆金曲獎頒獎典禮》已於1日圓滿落幕，年度音樂盛典睽違3年重返台北小巨蛋舉辦，卻發生多起放送事故，對此，台視也做出回應，「針對今晚金曲34頒獎典禮轉播，觀眾的批評與指教，我們會虛心檢討改進，謝謝大家」。

今晚典禮開始不久，就有不少觀眾認為導播運鏡非比尋常，畫面不是太遠、少特寫，就是切太快，還甚至頻頻帶到台下觀眾，且畫面也不時晃動與卡住。另外，音訊頻頻有爆音，還有網友認為頒完獎後的無背景音樂或音效的時間太短，常讓人誤以為切到靜音，且台上麥克風無法調整位置，讓部分得獎者被迫彎腰或墊腳。

對於多項缺失，還有轉播時出現爆音，讓網友在典禮未結束前就在PTT炸開讓網友罵爆。此外，陳綺貞在發「年度歌曲獎」時，現場播出入圍名單影片時，也發生畫面卡住數秒，甚至疑似插播其他歌曲，放送事故不斷觀眾與網友非常傻眼。

陳綺貞在發「年度歌曲獎」時，現場播出入圍名單影片時，也發生畫面卡住數秒。（圖／台視提供）

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