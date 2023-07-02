旅日天后歐陽菲菲獲得金曲獎第34屆「特別貢獻獎」，她被稱為是華語歌壇的傳奇偶像巨星，在還沒有跨國發展風氣的年代，她被星探挖角到日本拓展演藝事業，當時一句日文都不會說的她，憑著動感奔放的舞台表演紅遍全日本，更是首位登上《NHK紅白歌合戰》的外籍歌手，在日本帶起一陣菲菲旋風，在那個保守的年代，她樹立了獨特又前衛奔放的表演風格，為華語歌壇打開全新可能，更成為了國際化表演者的最佳典範。

由當年所屬的豐華唱片公司夥伴陳復明擔任獻獎人，「在我心裡的歐陽菲菲是勇敢的先行者，在1970年代遠征日本，雖然唱的不是母語，但以她的舞台表演風靡了日本。」

歐陽菲菲睽違多年在台灣露面。（圖／攝影組）

73歲歐陽菲菲上台領獎，一開口就說：「大家好，我是菲菲、歐陽菲菲，首先我要感謝金曲獎、感謝金曲獎評審委員，還有一直以來支持我的朋友，在我生長的土地上來領這個獎，我感到非常榮幸，謝謝大家！唱歌跟表演一直是我的夢想，如果可以我會一直唱下去，永不放棄，謝謝大家！」之後更低頭鞠躬10秒感謝全場觀眾，還金口唱了一段名曲〈感恩的心〉，「感恩的心，感謝命運，花開花落，我一樣會珍惜」，引發全場歡呼。

以獨特造型及前衛曲風在華語歌壇掀起旋風的天后歐陽菲菲，迎來人生中第一座金曲獎「特別貢獻獎」，身為歐陽菲菲粉絲的A-Lin則身負重任擔任表演嘉賓，先前A-Lin就表示緊張程度不輸入圍歌后，誓言會把表演做到最好。

歐陽菲菲開心親吻獎盃。（圖／攝影組）

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