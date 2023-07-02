第34屆金曲獎頒獎典禮今晚（1）隆重登場。本屆「特別貢獻獎」頒給歐陽菲菲，據傳歐陽菲菲得知摘下首座金曲獎時非常驚訝，並稱這個獎對她意義非凡。作為台灣第一位赴日發展成功的歌手，與首位登上《NHK》紅白歌唱大賽的外籍歌手，歐陽菲菲的獲獎可謂實至名歸。

在台、日兩地擁有高人氣，縱橫歌壇40載的歐陽菲菲，以「一句日文都不會」的開局，在日本創下演藝高峰，並在赴日首年的1971年以〈雨中徘徊〉拿下第13屆日本唱片大賞新人獎，1972年靠〈雨のエアポート〉獲頒日本有線大獎、1983年再憑藉〈逝去的愛〉獲得第25屆日本唱片大賞暢銷獎。

歐陽菲菲紅到發紫時，日媒曾為她「造字」與發音，因為日文漢字原本沒有「菲」字，歐陽菲菲曾表示，剛赴日時不斷說服自己要向前看，只要沒有工作就在飯店裡看雜誌、報紙，並用自創的方式學習日文，盡早擺脫用中文諧音演唱日文歌曲的問題，而這段時期最快樂，就是在百貨公司遇到當時少見的台灣觀光客，「與對方說上20分鐘的中文」。

歐陽菲菲的弟弟歐陽龍曾說，大姊從小個性就像舞台上的唱跳形象一樣，十分活潑外向，但姊姊總是強忍感傷，扛起養家的重任四處演出，或假裝的瀟灑往返台日兩地，只為了不讓家人擔憂。而如今已是傳奇的歐陽菲菲則說，「演戲不受年齡限制，唱歌也是一樣」，只要還能唱就會繼續上台發光發熱。

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