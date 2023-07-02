日本神奈川縣橫濱市一名18歲女學生，6月29日被發現渾身是血，倒臥在鶴見區的住處停車場，送醫宣告不治。之後她的22歲前男友去當地警局自首，犯案動機疑似為情殺，全案目前仍在調查當中。

綜合《集英社Online》、《讀賣新聞》、《Yahoo! Japan》報導，一名女子當天上午10時15分報案，大喊「我女兒渾身是血，倒地不起」。隨後警方抵達一處公寓的停車場，發現就讀大學一年級的富永紗菜倒臥在血泊之中，緊急送醫仍於1個多小時後被宣告不治。

之後一名叫做伊藤龍稀的男子走進警局自首，自稱透過事先埋伏，持刀將富永紗菜殺害。對此，死者家屬表示，女方同月22日和男方爆發爭吵，找來彼此的家人商議結束交往關係，孰料居然發生如此慘劇。

警方2021年10月以來，陸續接獲4次伊藤龍稀和富永紗菜發生糾紛的通報，最近一次的案情紀錄顯示，女方在衝突之後，沒能要回男方身上的私人住處鑰匙，當下被建議立刻更換門鎖。正因如此，警方推測，男方得以在犯案當天，潛入女方住處的公共空間，在女方走出門外之際，將她亂刀刺死，目前全案仍在釐清當中。

報導指出，出生在單親家庭、國中二年級轉學、曾任學校足球隊門將的伊藤龍稀，在同學眼中是頗善社交、性格外向的人，就連和待過少年輔育院的同儕也能自在相處，活潑的性格更曾惹過老師生氣，但當時完全沒做壞事。同學指出，「他只是人太好了，所以在校內很受歡迎，也沉迷魔術，更曾對校長親自表演魔術，當時氣氛非常熱烈。」

同學表示，後來自己和伊藤龍稀因為升學分道揚鑣，直到高中才偶然在街上看到對方，發現伊藤龍稀的樣貌和國中時期差距很大，「髮型也剪了旁邊，劉海翹了起來，鬍子也長了，和中學時代的外觀完全不同。」如今得知對方疑似犯下殺人罪，也讓他不敢置信，「沒想到犯人竟然是龍稀，說實話起雞皮疙瘩了， 不知道他是何時完全變了一個人的呢？」

不過，另一名男子表示，伊藤龍稀對愛情的佔有慾似乎過分強烈，「他有種喜歡上女人就會想到的傾向，萌生『因為是我的東西』的感覺，中學時代被交往的女生甩了的時候，也會在社群軟體發布『自殺』，『死了』之類的話，後來還把大家都封鎖了，但聽說他殺人的時候，我真的很吃驚。」

至於富永紗菜從小嚮往演藝界，兒時曾在某劇團演出，甚至參與許多大型的舞台劇演出。對此，她的同學媽媽聽聞噩耗相當震驚，「我記得她在舞臺上也很努力，是個活潑可愛的女孩子。」

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