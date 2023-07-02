第34屆金曲獎頒獎典禮1日落幕，A-Lin第5度入圍金曲歌后，等了16年終於抱回歌后寶座，2日凌晨慶功上，感動說，到現在都不敢置信 ，不過，她在金曲獎台上講得獎感言時，特別致謝父母、女兒等家人，卻獨漏老公黃甘霖，她笑喊：「有啦！家人就包括在內了。」更突然放閃，「愛你在心口難開。」

她一得獎後，收到大批親朋好友、粉絲恭喜訊息，有收到老公祝賀？她僅表示，下台後還沒看所有的訊息，被拱現在打開手機看，她打趣說：「不可能現場直播、現場哭吧。」她與家人感情深厚，部落下周將舉辦豐年祭，爸爸是部落頭目，在金曲典禮開始前，爸爸也開玩笑說：「妳今天沒得獎，我回去就變木頭。」如今成為新科金曲歌后，家人們都替她感到驕傲，她還幽默說，媽媽之後要開藍色小貨車載著她繞部落一圈，熱情向大家謝票。

本屆評審團主席陳建騏透露，A-Lin在第一輪投票就獲得評審團過半數認可，壓到性勝利，她一聽到此消息，謙虛又笑說：「（壓到）可能是體型吧，我最高。」並感謝評審對她的肯定，「我本來就是志在參加，不在得獎，唱了17年，很不可思議」，想再拼下一座歌后？她直言：「我不敢想，先好好享受這一刻，從來沒想過會得獎，我跟得獎沒有緣。」