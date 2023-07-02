藝人艾怡良在34屆金曲獎頒獎典禮上錯把「最佳單曲製作人獎」頒給陳建瑋，導致他上台感言講一半，才知道是烏龍，真正得主是嘟嘟、周已敦，被外界罵爆。艾怡良事後致歉，表示會一位一位去道歉。藝人Matzka頒獎典禮後轉發「cinevuan 7鄰86號」得獎卡片，網友看了直呼「難怪會看錯」。

艾怡良頒錯獎大烏龍 卡片曝光網傻眼「難怪會看錯」。(圖/翻攝Matzka IG)

Matzka發文「cinevuan 7鄰86號」獲得最佳原住民語專輯獎的得獎卡片顯示，卡片左側為頒獎的獎項，右側則是得獎人、所屬公司，最下方為評審長陳建騏手寫簽名。網友表示，「評審長簽名真的是蠻大的，真的要看仔細才不會出包搞烏龍耶」；網友紛紛留言質疑卡片排版有問題，「老實講第一眼真的以為是陳建X得獎」、「這設計很誤導閱讀者」、「這樣好像真的不能完全怪艾欸」。

不過也有網友說，「滿低能的設計，但得獎者不可能簽名啊」、「全頒獎人就只有艾搞錯」。網友認為，手寫字最吸睛，如果不是主要資訊，欄位一定要縮很小，否則第一眼一定會看到「陳建X」，這是排版平面設計基本功，希望金曲記取教訓，下次改良信封的設計。