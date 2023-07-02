艾怡良昨（1）日在金曲頒獎典禮上擔任最佳單曲製作人獎頒獎人之一，但她卻因看錯得獎信封的名字，讓陳建瑋上台致詞到一半時被告知頒錯獎，而真正得獎人其實是嘟嘟和周已敦，這段「頒錯獎」插曲引發網上熱議，今晨艾怡良也在自己的IG直播，邊哭邊向金曲獎、陳建瑋等人道歉：「我這次搞砸了。」

艾怡良先是發文道歉「真的很對不起大家，所有的音樂人！我會好好反省，希望大家再給我機會」隨後清晨再開直播表示，經紀人原本建議她晚點再發表聲明，「但是我真的很想跟大家抱歉，建瑋老師對不起，建騏老師對不起，不是他們的問題，是我的問題，這是我第一次要用雙語頒獎，我其實真的蠻緊張的」。

直播整整11分鐘中，艾怡良相當自責甚至當場痛哭：「我參加金曲獎已經11年，無論什麼角色，我對金曲獎參與度很高，我常說叫我掃廁所或訂便當都可，無論如何我都要參與金曲獎，我真的很想做好，我每周都在練習，但可能因為講英文讓我很緊張，打開信封我的確是因為太緊張所以頒錯了，我真的很抱歉！」她也強調：「我真的很尊重金曲獎，我是金曲獎的提拔之下才成長的人，請大家不要，誤會我對金曲獎的尊重。」

她坦言，這次直播並沒有得到經紀人左光平與老闆陳鎮川的同意，「是因為我真的真的很愧疚，我真的真的很愧疚，我希望可以盡我的一切去彌補今天的錯誤」艾怡良說：「如果可以的話，請你們再一次給我機會參與金曲獎，無論我是用什麼身份，掃廁所或訂便當，希望你們可以再接納我一次」最後也對於所有給予批評指教的人表達感謝「謝謝你們這樣評論我，我才會更進步，謝謝你們的指教，也謝謝幫我緩解這狀況的朋友」。