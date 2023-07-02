說到「調時差」，幾乎所有飛行常客各有自認成效最佳的招數，例如下了飛機要趕緊找機會運動、不吃機上餐點、滴酒不沾，形形色色。最近，澳洲航空與雪梨大學針對長程航班旅客密切研究1年之後宣布，要對抗時差造成昏昏欲睡的問題，吃「巧克力」與「辣椒」效果最佳。
《商業內幕》（Business Insider）報導，澳洲航空（Qantas Airways）與雪梨大學合組團隊，2019年從紐約飛雪梨、倫敦飛雪梨共3個超長程直飛測試航班旅客之中，找了23名志願者參與為期1年的「日出計畫」（Project Sunrise）研究。
澳航預計2025年下半年開航紐約—雪梨、倫敦—雪梨2條直飛航班，由於航程長達22小時，澳航把調時差與機上舒適度列為重要考量。據6月15日公布的研究結果，調整機艙燈光、配合目的地安排睡眠與用餐時間、餐食選用特定成分，有助於大幅改善長程航班乘客時差問題。
受試者在登機之前1個星期，必須每天記錄作息。登機後，受試者須配戴生物徵象監測器，收集航程中的生理資料；飛航期間，受試者依照特別設計的菜單、照明、睡眠、活動等安排作息。下機之後，受試者要記錄自身狀況，為期2周。
機艙照明與用餐時間均依目的地時區作息安排，受試者就寢之前要做輕鬆的體操。菜單設計原則是「提振精神、催生睡意」，菜色包括魚與雞肉搭配快速見效的碳水化合物，還有具備撫慰效果的餐點，例如湯品、乳製甜品，促進大腦分泌色胺酸。色胺酸是人體胺基酸的一種，與困倦、打嗑睡有關。
初步研究顯示，辣椒與巧克力能讓人保持清醒，輕鬆的筋骨活動有助入睡。據受試者回報，機上睡眠品質變好，抵達目的地之後時差痛苦程度減輕、下機之後2天內的認知表現也較佳。
協助澳航研究的雪梨大學睡眠醫學教授齊斯杜利（Peter Cistulli）說，研究團隊包括來自睡眠研究、晝夜週期、營養、運動等不同領域的專家10人，「以前沒有航空公司做過這種研究」，初期結果讓團隊很樂觀，為接下來的消費者研究帶來更大的動力，以支援「日出計畫」服務與產品設計，「我們有可能為越洋旅客的健康福祉帶來真正的改變」。
澳航目前也讓超長程航班機組員進行平行研究。日後澳航執飛超長程直飛航班的空巴A350機型內裝正在設計中，艙內會特別設置健康活動區，供經濟艙乘客按照機上螢幕播放的教學影片做體操，或者吃些健康的點心。
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