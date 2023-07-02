說到「調時差」，幾乎所有飛行常客各有自認成效最佳的招數，例如下了飛機要趕緊找機會運動、不吃機上餐點、滴酒不沾，形形色色。最近，澳洲航空與雪梨大學針對長程航班旅客密切研究1年之後宣布，要對抗時差造成昏昏欲睡的問題，吃「巧克力」與「辣椒」效果最佳。

《商業內幕》（Business Insider）報導，澳洲航空（Qantas Airways）與雪梨大學合組團隊，2019年從紐約飛雪梨、倫敦飛雪梨共3個超長程直飛測試航班旅客之中，找了23名志願者參與為期1年的「日出計畫」（Project Sunrise）研究。

搭乘越洋長程航班過後的時差症狀，令許多旅客困擾不已。（示意圖／Shutterstock）

澳航預計2025年下半年開航紐約—雪梨、倫敦—雪梨2條直飛航班，由於航程長達22小時，澳航把調時差與機上舒適度列為重要考量。據6月15日公布的研究結果，調整機艙燈光、配合目的地安排睡眠與用餐時間、餐食選用特定成分，有助於大幅改善長程航班乘客時差問題。

受試者在登機之前1個星期，必須每天記錄作息。登機後，受試者須配戴生物徵象監測器，收集航程中的生理資料；飛航期間，受試者依照特別設計的菜單、照明、睡眠、活動等安排作息。下機之後，受試者要記錄自身狀況，為期2周。

澳洲航空與澳洲雪梨大學合作研究發現，機上餐點如果有辣椒、巧克力成分，有助於讓旅客維持清醒。（示意圖／Shutterstock）

機艙照明與用餐時間均依目的地時區作息安排，受試者就寢之前要做輕鬆的體操。菜單設計原則是「提振精神、催生睡意」，菜色包括魚與雞肉搭配快速見效的碳水化合物，還有具備撫慰效果的餐點，例如湯品、乳製甜品，促進大腦分泌色胺酸。色胺酸是人體胺基酸的一種，與困倦、打嗑睡有關。

初步研究顯示，辣椒與巧克力能讓人保持清醒，輕鬆的筋骨活動有助入睡。據受試者回報，機上睡眠品質變好，抵達目的地之後時差痛苦程度減輕、下機之後2天內的認知表現也較佳。

Today we’ve unveiled the entire cabin design of our Airbus A350s that will fly direct from Sydney to New York and London from late 2025, as part of Project Sunrise. pic.twitter.com/roYmNkkmTY — Qantas (@Qantas) June 16, 2023

協助澳航研究的雪梨大學睡眠醫學教授齊斯杜利（Peter Cistulli）說，研究團隊包括來自睡眠研究、晝夜週期、營養、運動等不同領域的專家10人，「以前沒有航空公司做過這種研究」，初期結果讓團隊很樂觀，為接下來的消費者研究帶來更大的動力，以支援「日出計畫」服務與產品設計，「我們有可能為越洋旅客的健康福祉帶來真正的改變」。

澳航目前也讓超長程航班機組員進行平行研究。日後澳航執飛超長程直飛航班的空巴A350機型內裝正在設計中，艙內會特別設置健康活動區，供經濟艙乘客按照機上螢幕播放的教學影片做體操，或者吃些健康的點心。