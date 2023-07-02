今天水氣較多，南部不定時有局部短暫陣雨，中部及東南部也有零星雨，其他地區留意午後雷陣雨，尤其北部及山區降雨機率高，容易出現局部大雨及短延時強降雨。氣象專家指出，今明兩天仍有劇烈天氣，周二起水氣減少，北部、東半部可能出現38度極端高溫。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今、明兩天台灣附近偏南轉西南風，低層水氣多，迎風面南部偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，擴及部分平地，應注意大雷雨及劇烈天氣。今天各地氣溫：北部24至36度、中部24至36度、南部23至36度、東部22至36度。

氣象局提醒，今午後各地要留意局部短暫雷陣雨，特別是北部地區及其他山區降雨機率高，容易出現局部大雨及短延時強降雨。

吳德榮指出，周二至周六（4至8日）台灣附近盛行西南風，水氣漸減，近山區午後仍有局部短暫陣雨或雷雨機率，迎風面西南部清晨偶有局部短暫陣雨；各地持續高溫炎熱，北部、東半部因背風沉降或焚風效應，局部地區將出現38度以上極端高溫。