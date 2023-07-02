總統府前發言人Kolas Yotaka被爆與已婚李姓隨扈不倫戀，府方火速准辭切割，對於李妻的喊話，綠營至今未回應，李妻也透過律師放話稱「還有更多肉麻的對話」要求副總統賴清德道歉。媒體人黃揚明1日表示，律師公布的對話紀錄，就是要讓社會知道Kolas說謊，這是政治誠信問題，他也提到，Kolas早在禮拜一晚上就知道會被爆料，但卻完全沒有事先預警讓府方長官，顯然她在政府裡面非常驕傲，這件事再燒下去，未來政壇不會再有Kolas的位置了。

Kolas被爆出不倫戀情後，第一時間請辭發言人，但否認與李有踰矩、親密關係，也稱自己不清楚對方已婚身份。李姓隨扈妻子也發文批評Kolas說謊，喊話要副總統賴清德幫忙主持公道、要民進黨「還我老公」，但綠營至今未回應。李妻律師昨也放話，「還有更多肉麻的對話」，同時也放出兩張Kolas與李姓隨扈的聊天紀錄證據，直接打臉Kolas說不知李男已婚的謊言。

黃揚明1日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，更多的對話紀錄被公開，就代表李妻希望總統蔡英文、賴清德能救救她，但沒有人要理她，她只好自救，這些對話紀錄只會有元配和律師會有，顯然就是要讓社會知道Kolas說謊。

黃揚明認為，「Kolas酒駕小事、外遇也是小事，可是妳說謊就是政治誠信的問題」，政治誠信會關乎到她未來能不能回到政治圈工作，她可以說沒有親密關係，但不能謊稱不知道男方的婚姻狀況。

黃揚明也指出，據律師放出的對話紀錄來看，總共有156頁，「如果這156頁每天出來一頁，Kolas未來還有辦法回到政壇嗎?」黃揚明分析，元配律師就是提醒民進黨，「你們再不管阿」，扣除周刊報導已經公開的，至少還有100多頁，就每天講一個故事、陪綠營這樣玩。

黃揚明也提到一個「案外案」，依周刊報導的模式，禮拜三發稿、最晚禮拜一晚上十點一定會問到Kolas的回應，也就是她一定知道自己被爆料，但禮拜二卻還有新聞稿是用Kolas名義發的，「即便Kolas被周刊記者問完了，也沒有回報給總統府的長官們，告訴他們禮拜三會有這起新聞」，否則Kolas一定會被冷凍，前一天發言、隔天被爆外遇，太難堪了。

他也直言，顯然Kolas在政府裡面非常驕傲，政府讓一個會說謊、自己出事也不讓長官預警、預先處理，這很可怕，這件事情再燒下去，以後政壇就不會有Kolas的位置了。