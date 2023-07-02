1992年奧運美國男籃「夢幻隊」成員麥可喬丹（Michael Jordan）的外套以151萬美元拍賣（新台幣4705萬）。這件外套是贊助商Reebok提供，但是喬丹與Nike簽有代言合約，他本不願意穿，美國奧委會告訴他不穿外套就無法站上領獎台。喬丹最後披上國旗遮住Reebok商標，算是對兩方都有個交代。

當時隨隊的NBA公關長麥肯泰爾（Brian McIntyre）獲得這件外套，喬丹領完獎之後就丟了這件外套，他告訴麥肯泰爾說：「我不要這個東西了。」麥肯泰爾撿來收藏，1994年喬丹首度退役去打棒球，麥肯泰爾帶著外套去找喬丹，他認為喬丹會想要把外套拿回去，但喬丹不收，還親筆簽名寫上：「致Brian，感謝你做的一切。」

這件外套被麥肯泰爾收藏將近30年，他拍賣前表示：「我享受那段時光，現在是拍賣它的時候了，總比留給我的小孩更好。」喬丹本人也被告知了球衣拍賣的事，他大概也是和當年一樣不在乎。

喬丹參加兩次夏季奧運都拿到金牌，1984年美國洛杉磯奧運、1992年西班牙巴塞隆納奧運。1988年美國男籃隊只拿到銅牌，FIBA國際籃球總會在1989年改制允許NBA球員參賽，於是才有1992年「夢幻一隊」的誕生。