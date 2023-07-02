34屆金曲獎頒獎典禮鬧出大烏龍，頒獎人艾怡良念錯得獎人名字，導致陳建瑋感言說一半被請下台，現場尷尬不已，而「最佳單曲製作人」真正得主其實是嘟嘟、周已敦，對此評審團主席陳建騏也出面緩頰。

陳建騏表示，頒錯獎當下自己在後台，由於自己早已知道得主，所以一聽到唸錯名字的時候，立刻嚇一跳，直呼「我想說沒有入圍這個項目」，不過他也替艾怡良發聲，認為上台擔任頒獎人難免會緊張，才會不小心看錯。

稍早，艾怡良先是發文道歉「真的很對不起大家，所有的音樂人！我會好好反省，希望大家再給我機會」隨後清晨再開直播表示，經紀人原本建議她晚點再發表聲明，「但是我真的很想跟大家抱歉，建瑋老師對不起，建騏老師對不起，不是他們的問題，是我的問題，這是我第一次要用雙語頒獎，我其實真的蠻緊張的」。

而陳建瑋則大方的在臉書發文回應，「我人還在現場，剛剛艾怡良有過來跟我再三鞠躬，滿懷歉意。其實我一點都不在意啦，這個獎有入圍就已經很開心了。一點都不遺憾呀」。