歌手艾怡良昨（1）日擔任金曲獎「最佳單曲製作人獎」頒獎人，怎料卻將名字念錯把獎頒給陳建瑋，當陳建瑋得獎感言說到一半後才告知對方頒錯獎，改頒給嘟嘟、周已敦，對此，陳建瑋還笑虧自己變成「頒獎人」，除高EQ回應讓網友大讚外，過往超狂經歷也被網友翻出。

陳建瑋金曲獎上被頒錯獎，使他得獎感言說到一半被趕下台，不少網友紛紛替他抱屈更大讚他當下高EQ的反應，透過次得插曲也讓網友翻出他過去的經歷，發現他自高中畢業便北上，展開他的音樂之路，2000年發表的第一張作品就是何潤東的歌曲《日久生情》，隔年成為資深音樂人黃大門的徒弟。

2005年陳建瑋原計畫要與邱澤、蔡政勳3人組成男子團體，但唱片公司另有考量而解散，即使如此陳建瑋仍堅持創作，期間內曾為林俊傑歌曲《江南》、《豆漿油條》、《一千年以後》、《突然累了》、《醉赤壁》、《愛笑的眼睛》編曲，也曾與劉德華和徐懷鈺合作製作專輯。

陳建瑋除在音樂製作上表現亮眼外，他也曾兩度獲得金曲台語男歌手獎。（圖/中時資料照）

然而，陳建瑋除在音樂製作上表現亮眼外，他自己也憑藉2013年發行的首張台語專輯《三十岀頭》，獲得第25屆金曲獎最佳台語男歌手獎和最佳台語專輯獎，2015年再憑第2張台語專輯《古倫美亞》，於第27屆金曲獎拿下最佳台語男歌手獎與最佳台語專輯獎。

如今透過這次頒錯獎的插曲，意外讓陳建瑋在網上引起討論，許多網友紛紛推薦他的歌曲「《古倫美亞》這張很強，新式台語歌」、「他的歌真的很好聽，超推…」、「可以說他那兩張專輯把台語歌壇帶往新的高度，認真！沒有他沒有近十年這麼精彩的台語歌」、「他曲風很多元很讚」這也讓更多人認識到他「今年金曲獎才認識，推一個～好的EQ好的為人好的歌喉好的歌手」。