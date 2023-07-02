冰箱是每個家庭的必備家電，台電表示，打開冰箱若無法快速找到想要的食材，或食物塞得很滿，不僅耗電，也加速食材損壞的速度，建議在冰箱門外貼索引標籤、生食和熟食分區擺放、適時將食物斷捨離，最好是讓冰箱維持在8分滿，食材一目了然，冷空氣也順利流通，保持低溫不耗電，才不會增加電費費用。

台電昨（1）日於臉書粉專指出，打開家中冰箱總是無法快速找到需要的食材，或有些人家的冰箱塞得很滿，都會很耗電，也容易讓食材壞得更快。台電建議3大作法，第一個是可在冰箱門外貼索引標示，讓各層存放的食物一目了然，可更快掌握食材位置，也能減少開冰箱翻找食材的時間。

台電表示，第二個作法是把冰箱內食材上用便利貼或標籤註明到期日，可更清楚辨識哪些食材要先吃或先料理，將生食熟食分區擺放，熟食放上層、生食放下層，才能避免生食血水汙染到熟食。另吃不完的剩菜剩飯或保存期限短的食物最好是放在上層，可避免交叉感染；要退冰的生肉、乳製品類、重量較重的食物放在底層或保鮮抽屜為佳。

台電說，第三個作法是要適時將食物斷捨離，把快到期的食材放在冰箱較外側，趁新鮮儘速食用，冰箱維持8分滿是最剛好，不僅食材看得見、冷空氣也流通，可保持低溫不耗電。