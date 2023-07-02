第34屆金曲獎最佳單曲製作人獎由艾怡良揭獎，但卻因為太過緊張，把評審長陳建騏的簽名看成得獎人，導致念錯名字，這場烏龍持續受到討論。對此，主持過第54屆金鐘獎和第56屆電視金鐘獎頒獎典禮的網紅視網膜，發文聲援旁白哥，表示：「司儀並沒有誤導，也不該是司儀的鍋。」

艾怡良在揭獎時，看到名單上的評審團主席陳建騏的簽名，誤以為得獎者名稱唸出「陳建…」，並喊出「救我」，旁白哥以為她是不會唸「瑋」這個字，便認為是陳建瑋得獎，陳建瑋開心上台領獎，致詞到一半艾怡良突然衝出來，說自己把評審長陳建騏的簽名誤以為是得獎人，真正的得獎者其實是JADE的嘟嘟及周已敦。

事後艾怡良的唱片公司表示：「艾怡良疑問的說：陳建……正要宣布正確得獎者時，結果舞台上旁白哥就接話：『陳建瑋。』導致烏龍事件。另外評審團主席陳建騏老師也有跟主辦方道歉，表示自己的簽名太大了。」

對此，視網膜發文分享典禮幕後，表示三金頒獎典禮中，司儀並不會事先知道得獎者是誰，稿子上只會出現該獎項的「所有」入圍名單，以及每一位入圍者得獎時要唸的評語，等到確認得獎者是誰，才會按照得獎者的名單和評語唸，「所以司儀在頒獎人拆開信封講出『陳建…？』這兩個字，又聽到『救我…』，就理所當然看一下入圍者名單，而名單上剛好有『陳建瑋』，於是司儀以為頒獎人看不懂『瑋』字，便協助把『瑋』念出來。司儀並沒有誤導，也不該是司儀的鍋。但陳建瑋高EQ的圓場真的好讓人喜歡！」