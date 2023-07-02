費城人前役輸國民1分，隔天隨即以19比4大獲全勝，這是他們5年多以來首度單場打了19分。費城人哈波（Bryce Harper）對戰老東家擊出了二壘打，雖然他打擊率不差，但這是他半個月來首支長打，席瓦伯（Kyle Schwarber）對上前東家更是毫不留情敲了滿貫轟。

第3局費城人藉著保送與安打連拿3分，波姆（Alec Bohm）炸裂兩分彈，帕區（Cristian Pache）長打得分，單局灌進6分。卡斯提阿諾（Nick Castellanos）4局下也轟了兩分彈，接著波姆添上單場第2發兩分彈！比數成為11比1。

最大一波攻勢在5局下，費城人一陣亂棒，打到國民換投手，菜鳥沃德（Thaddeus Ward）登板處理敗局，他辛苦解決1人之後弄到滿壘，席瓦伯大棒掃中一顆滑切球，滿貫全壘打！席瓦伯打擊率僅0.188，不過他是全壘打專業戶，本季22轟暫居國聯第3。費城人單局打下8分，相當於提前宣告比賽結束，國民第9局改派野手上去投球。

費城人全場18支安打，波姆5打數4安打，卡斯提阿諾3安打，崔伊騰納（Trea Turner）也對老東家揮出兩支安打。費城人在國東暫時落後勇士、馬林魚，44勝38負勝率穩定維持在5成以上，同區最令人失望的就是第4名的大都會，他們落後費城人達到7.5場之多。