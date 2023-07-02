汽機車不停讓行人最高罰6000元上路3天，造成民怨連連，台北市有駕駛昨天早上開車到路口準備右轉時，突然有一名行人在斑馬線上走路拖拖拉拉不前進，甚至停在路中間不走，疑似故意檔車轉彎，導致駕駛等了40秒才通過，痛批「這個是故意的嗎？」

臉書「記者爆料網」發文，1日上午台北市街頭出現怪男，疑似蓄意站在斑馬線卡轉彎車，並PO出行車紀錄器畫面，一名戴白色帽子的男子要通過復興北路、南京東路口的斑馬線，但見到旁邊有車子要右轉，故意走走停停，只走5步，最後乾脆站在線上長達25秒不走，連從對向走來的路人也看傻眼，過程中要右轉的駕駛按了2次喇叭男子也不為所動，駕駛決定往前開繞過他通行，但這時男子又開始向前走，讓駕駛痛批，「這個是故意的嗎？莫名其妙，欠揍嗎？」

白帽男「站班馬線不動」卡轉彎車。(翻攝自記者爆料網)

畫面曝光後，網友紛紛留言：「八家將即可封鎖一個路口 真神力降臨」、「固定式神主牌，母湯喔」、「以後會更多」、「這時候來一輛聯結車看他還敢不敢繼續站」。

還有人表示，「警察不應該只針對汽機車，在加強取締不禮讓行人時，各種行人的違規狀態也應該加強管理。」