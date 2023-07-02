國民黨總統參選人侯友宜昨（1）日終於在黃復興黨部67周年紀念餐會上，與前高雄市長韓國瑜合體，但有人卻發現韓致詞時未提侯的名字，認為雙方有心結。對此，國民黨台北市立委參選人、前議員羅智強表示，韓國瑜與侯友宜見面是件好事，他並分享了韓私底下的3個暖舉，認為所有總統參選人都應該學學。

羅智強昨在政論節目《新聞大白話》分享，去年自己退出桃園市長選舉後心情大受影響，第一個去拜訪他的人就是韓國瑜，韓甚至還請他和整個競選團隊吃飯。羅智強指出，韓國瑜會多想一步，認為羅的團隊跟他一樣非常辛苦，所以一併邀請，這就是用心。

羅智強接著說，他在立委初選期面臨黨內外猛烈砲火，為尋求支持，拜訪很多黨內重量級人物，在拜訪韓國瑜時，韓一開門就說「先拍照」，之後說「拍完後你就傳臉書」；至於韓的第3個暖舉，羅指出，自己日前提倡「政黨輪替大聯盟」遭黨內圍剿，但韓仍前往臉書留言替他打氣，「這就是雪中送炭」。

羅智強認為，雖然政治很無情，但還是會有像韓國瑜這種「有情」的人。他並建議，所有想選總統的人，都可以參考韓國瑜的作法，只要多釋出一點溫暖，當有需要幫助時，別人也會更願意出手。