據美國之音報導，6月30日，美國情報機構就北京新修訂的《反間諜法》於7月1日生效的影響，向在中國開展業務的公司發出警告。美國國家情報總監辦公室反間諜與安全中心（NCSC）表示，這項旨在保護中國國家安全機密的法律為北京「獲取和控制美國公司在中國持有的數據提供了更廣泛的法律依據」。

報導稱，反間諜與安全中心表示，新修訂的《反間諜法》對國家安全機密的定義含糊不清，但相信北京方面採取了廣泛的觀點，包括公司用作其正常業務的訊息都可能涵蓋在內。

反間諜與安全中心在一份建議通告中表示，如果中國當局將美國公司和個人列為間諜活動或稱他們正在協助外國對中國實施制裁，美國公司和個人可能「因傳統商業活動而面臨處罰」。

聲明說，「這些法律還可能迫使美國公司在當地雇用的PRC（中華人民共和國）公民協助PRC的情報工作。」

新版《反間諜法》擴展了之前有關國家機密的法律，推出之際正值美中關係因軍事和激烈的經濟競爭而嚴重緊張。

反間諜與安全中心表示，該法律將中國對間諜活動的定義，從涵蓋國家機密擴大到政府認為「基於法律的模糊性」而可能被視為與國家安全相關的任何文件或數據。這份通告說，該法律可能「給外國公司、記者、學者和研究人員帶來法律風險或不確定性」。

這項法律公布之際，北京方面對在中國運營的外國諮詢公司施加了更大的壓力。例如，大陸警方3月關閉了美國企業調查公司美思明智集團（Mintz Group）的北京辦事處，並逮捕了5名當地員工。一個月後，美國諮詢巨頭貝恩公司（Bain ＆ Company）表示，其上海辦事處的員工受到了問話。

中國新版《反間諜法》驚嚇了國內外企業，它們試圖解讀當局的意圖——最重要的是，確定什麼是被禁止的。一家大型國際審計公司的一名員工今年5月對法新社（AFP）說：「各公司正在努力制定保護員工的流程。但該法定義非常模糊。」「沒有人知道他們是否越線，也不知道紅線在哪裡。」