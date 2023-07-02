在自由市場開放首日補進普林斯、文森與雷迪許，且跟八村壘續約的湖人，2日繼續積極補強，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，湖人跟里夫斯完成4年5600萬美元續約，也跟羅素完成2年3700萬美元續約，然後還跟鵜鶘中鋒海斯簽了兩年合約，湖人這次真的砸下重本！
里夫斯上季表現大爆發，不僅例行賽場均13.0分、3.0籃板及3.4助攻，更在季後賽場均16.9分、4.4籃板及4.6助攻，也讓湖人願意拿出可以給出的最大續約合約，準備長期把他留下，他的這份4年5600萬美元合約，其中第4年是球員選項，且含15％簽約保證金。
不過湖人續約羅素確實有點讓外界訝異，畢竟他在季後賽表現一般，場均只拿13.3分、4.6助攻，尤其在西區冠軍賽遭遇金塊，他的存在感等同消失，沒想到湖人還是願意拿出2年3700萬美元跟他續約，也讓他幾乎提前鎖定下個球季先發位置。
至於2019年第8順位被鵜鶘選上的海斯，到現在都還沒打出應有水準，上季場均更僅5.0分、2.8籃板，湖人把他簽下，無疑是想賭他的天賦還可發揮出來，也把他當作中鋒位置的備胎而已，起碼湖人的替補內線高度暫時不用那麼擔憂了。
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