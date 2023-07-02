暑假昨天正式到來，學生全都「出籠」，有網友笑說「進入長達2個月的鬼月」，掀起許多家長共鳴，崩潰表示「好恐怖的2個月」、「國曆7月比農曆7月更可怕」，網友看了都笑翻。

高中以下學生昨天開始放暑假，臉書社團「草屯人」管理員周姐放假前夕就發文預告，「今天下午4點後會邁入長達2個月的鬼月」，還揣摩家長的心境變化，「第1天會讓您覺得害怕而無助；第2天會讓您覺得恐慌而震怒；第3天會讓您覺得懼怕而抓狂。爸爸、媽媽記得要鎮住，跟他們拚了。」

另外，周姐也貼心提醒，長達2個月的暑假，爸爸、媽媽有更多時間陪伴孩子，但這2個月孩子們也有更多機會暴露在危險中，孩子手機及網路使用時間增加，家長要多留意他們的網路交友及打工安全。

這篇發文掀起家長們共鳴，大家紛紛留言「周姐幽默道出爸媽的心聲及擔憂」、「國曆7月比農曆7月更可怕」、「小鬼們出關」、「神獸們要出動了，大人們加油」，也有家長無奈說「今天就已經感覺累了！」