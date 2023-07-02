旅遊要留意當地的飲食安全。一名40多歲體型壯碩的男子，長期洗腎，原本狀況不錯，但一次出國旅遊後，感染A肝病毒並爆發猛爆性肝炎，為了挽救性命，緊急採取洗腎同時洗肝，之後住院2~3個月，暴瘦20公斤，體質也驟變為極度虛弱，半年後因一次感冒就病逝了。

腎臟科醫師洪永祥在《健康好生活》表示，上述男子身高180幾公分，體型壯碩，因有早發性糖尿病，加上尿毒症，長期洗腎。該男子某次出國旅遊後，感染A肝，未料出現發生率千分之3的猛爆性肝炎，3天後陷入昏迷。

洪永祥表示，因男子是洗腎者，加上罹患猛爆性肝炎，陷入昏迷顯示病情相當嚴重，家人於是讓男子自費洗肝，也就是一天洗肝、一天洗腎，這樣2周後，男子再住院2~3個月。

洪永祥表示，該男子之後繼續洗腎時，他驚見男子暴瘦20公斤以上，且體質變得孱弱，半年後男子就因為一次感冒而病逝。

他表示，A肝病毒患者約有70%有輕微腸胃不適症狀，例如噁心嘔吐，30%無症狀，僅千分之3會出現猛爆性肝炎，上述男子應該是因為本來就有慢性病，一旦感染A肝病毒後，身體出現劇烈反應，導致猛爆性肝炎與肝昏迷，身體極度虛弱下，一次感冒就可奪命。

他呼籲，民眾若出國旅遊後，若出現發燒、嘔吐、極度疲倦、腹部不適、黃疸等症狀，要儘速就醫，且A肝可透過飲食傳播，若一人感染，同住的家人也會遭染，務必要及早就醫治療。