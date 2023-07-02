新竹市前市長林智堅論文抄襲案，調查官余正煌與林達成和解後，監委高涌誠馬上重啟調查一件余過去涉及的舊事，讓國民黨台北市前議員羅智強決定組成「反貪腐監察院」，檢舉高濫用監察委員職權政治追殺。羅智強今（2）日宣布，「反貪腐監察院」第11告的對象同樣是高涌誠，且同時還向台北地檢署進行告發，直言高的行為「可惡之極」。

羅智強今日在臉書表示，民進黨前立委段宜康過去指控，國民黨前立委林滄敏在擔任彰化縣曲棍球協會理事長時涉詐領補助款，還發誓若司法未將其定罪將吞曲棍球，結果承辦該案的檢察官陳隆翔調查後認為林未涉案，給予不起訴處分。

羅智強指出，不滿該結果的段宜康透過監察院施壓，高涌誠則在調查過程中嗆陳隆翔「你不幫我想怎麼解決方法，就是你要逼我們彈劾你」，讓羅怒批根本是恐嚇司法官配合政治辦案，明目張膽地侵犯司法權核心。

「此舉已有涉犯刑法的恐嚇罪之虞！」羅智強提到，當初的彈劾案引起司法界撻伐，當時的法務部也發聲明「不容監察院以彈劾的方式介入處理」，但司法院職務法庭判決不受懲戒確定後，高涌誠竟以「彈劾時監察院還有馬英九提名的監委」為由，再度彈劾陳。

羅智強說，這次的加告除了向監察院檢舉高涌誠，也同步向台北地檢署進行告發，除了怒批高「可惡之極」，更酸嗆「段宜康，滾出來吞三顆曲棍球」。