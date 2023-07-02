女星艾怡良今年擔任金曲獎「最佳單曲製作人獎」頒獎人，未料她公布得獎人時，念成信封上評審團主席名字，但又唸不出陳建騏的「騏」，導致一連串烏龍事件，讓許多網友質疑是否是因為得獎卡片設計太過複雜，因為當晚在艾怡良之前黃宣也一度唸錯得獎者，但卻未被炎上，而網友也點出當中的關鍵原因。

今年金曲獎最大插曲莫過於艾怡良念錯得獎者，使得陳建瑋得獎感言講到一半被趕下台，場面相當尷尬；對此，有網友發現其實早在艾怡良前兩組上台頒獎的黃宣，在頒發「最佳演唱錄音專輯獎」時就已經出包，當時得獎的是《Time’s up》的製作人Francis Tsai法蘭與錄音師蔡周翰，不過黃宣卻將名字念成錄音專輯組召集人「王家棟」，且還念得相當大聲。

然而，同樣出包的黃宣卻未被炎上，就有網友點出關鍵在於黃宣念得獎主的順序，黃宣是先念出作品才說出得獎者姓名，因此即使名字念錯也不會有頒錯獎的情形發生「其實黃宣也唸錯了，艾怡良是第二個唸錯的頒獎人。還好黃宣是從上到下都唸出來就沒差」、「黃宣因為有先唸上面的得獎作品，接著唸錯人名就被淡化，最大差別在這吧」、「黃宣那個王家棟超大聲，今天艾怡良就錯在沒大聲果斷念出來」、「黃宣就是乾脆到只有少數人發現出錯了XD」。

對此，音樂人馬世芳在觀看典禮時也發現這點，事後在臉書上發文：「之前Yellow大喊『王家棟』也是唸到錄音組評審召集人的簽名」他也建議，往後頒獎人上台前可以先給他們看一下得奬函的範本，避免同樣得烏龍事件再度發生。