美國卡羅溫茲（Carowinds）遊樂園「Fury 325」雲霄飛車的支撐柱出現裂縫，園區緊急關閉設施。

美國知名卡羅溫茲（Carowinds）遊樂園的雲霄飛車被拍到支撐柱出現「大裂縫」，當雲霄飛車駛過時，斷裂的支撐柱上方也跟著左右晃動，令人擔憂雲霄飛車的安全問題，遊樂園已於30日緊急關閉設施、進行檢查。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、福斯新聞（Fox News）、北卡羅萊納州地方電視台「WNCN」報導，座落於南卡羅萊納州與北卡羅萊納州邊界的卡羅溫茲遊樂園於6月30日緊急關閉園區的「Fury 325」雲霄飛車。

遊樂園遊客瓦格納（Jeremy Wagner）30日在臉書發文表示，自己發現了「Fury 325」雲霄飛車支撐鋼柱的大裂縫，隨即通知園方。

Carowinds closed the Fury 325 giga coaster Friday due to a crack at the top of a steel support pillar, officials with the park said. https://t.co/RYLiD3fmaN — WSOCTV (@wsoctv) July 1, 2023

瓦格納提供的影片顯示，雲霄飛車的一處支撐柱頂端出現明顯裂痕，當雲霄飛車駛過支撐柱時，柱子頂端不斷左右移動，似乎已經與下方柱子分離。

Massive crack on Fury 325 at #Carowinds. I emailed the park and they told me, "The park’s maintenance team is conducting a thorough inspection and the ride will remain closed until repairs have been completed." Credit Jeremy Wagner pic.twitter.com/YrP0zhm3kJ — Kaitlin Wright (@wxkaitlin) July 1, 2023

另外有網友表示，6月24日就發現雲霄飛車支撐柱出現了小裂痕。

This is my photo from last Saturday, 6/24. I also didn’t notice it in person. But I feel as if I can see a tiny spot on my photo…. 🫣 pic.twitter.com/nlotAiZPd0 — Tiffany Diane🏁 (@TiffieTaffy85) July 1, 2023

This is a photo of that same support on Fury 325. It was taken on June 24th. You can see that the crack was already forming. pic.twitter.com/DbzKyocoZX — ElToroRyan (@ElToroRyan) July 1, 2023

卡羅溫茲遊樂園發言人上周五（30日）表示，維護團隊正在進行全面檢查，直到整修完成後才會再重新開放雲霄飛車。園方並未說明雲霄飛車支撐柱為何會出現裂縫，僅表示所有設施每日都有進行檢查，這起事件並未造成遊客受傷。

卡羅溫茲遊樂園在官網介紹，Fury 325是「北美洲最高、最快、最長的giga coaster」，giga coaster是高度或落差超過300英呎（約91公尺）的雲霄飛車。Fury 325時速最快達每小時95英里（約152.8公里），高度最高達325英呎（約99公尺），雲霄飛車駛到頂點後會「驟降81度」。