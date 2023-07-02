屏東一名劉姓男子去年與朋友一起替A女慶生，未料劉男竟將將喝掛的A女帶回家中性侵，友人目睹劉男替A女穿衣服，垃圾桶中有使用過的保險套，劉男的犯行才曝光。屏東地院審結，依乘機性交罪，處劉男有期徒刑1年8月，緩刑4年，另須接受2場法治教育。可上訴。

判決書指出，劉姓男子與A女為朋友關係，2022年9月間劉男與多名朋友到KTV替A女慶生，結束後A女喝醉，被劉男帶回家中休息，未料劉男見A女意識不清，竟趁機脫下A女衣物性侵對方。

湊巧另名朋友透過定位App確認A女位置，發現A女的位置停留在劉男家中，立刻趕抵劉男家，竟目睹劉男替A女穿上衣服，且垃圾桶還有使用過的保險套垃圾，朋友便立刻帶著A女離開現場，A女清醒後想起遭性侵的片段，前往警局驗傷後報警提告，劉男的犯行才曝光。

屏東地院審理時，法官認為，劉男與A女為朋友關係，卻只為了滿足個人慾望侵犯對方，考量劉男無前科，已與A女達成調解且全數賠償完畢，獲得A女原諒等情狀，依乘機性交罪，處劉男有期徒刑1年8月，緩刑4年，期間付保護管束，另須接受2場法治教育。可上訴。

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