市長黃偉哲（右五）到現場與2000多位勞工朋友「逗陣走」。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

此次活動吸引2000多位勞工朋友參加。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

為配合7月第1周為「全國職場安全周」，台南市勞工局2日一早在官田區大隆田生態文化園區舉辦健走，市長黃偉哲與2000多位勞工朋友「逗陣走」，現場提供餐點為民眾補充體力，以及視障按摩師免費幫民眾舒壓按摩。

本次健走路線從林蔭茂密的大隆田生態文化園區，往裕隆路經省道台一線至西拉雅國家風景區管理處官田遊客中心，活動上有茶水點心讓民眾享用，勞工局也邀請「南方講堂」創辦人王美霞及牧歌音樂工作室帶來講座、表演。

勞工局長王鑫基表示，今天現場更舉辦職安有獎徵答活動，希望藉此強化市民職業安全衛生意識，重視工作安全與健康。

黃偉哲說，大隆田生態文化園區可說是一座森林公園，種植有榕樹、桃花心木、芒果樹等約1300棵，適合全家大小一同休閒遊憩。台南夏季十分炎熱，也易受颱風暴雨影響，提醒勞工朋友夏天工作時要預防中暑，並注意感電等職場潛在危害，才能保平安。