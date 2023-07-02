網球天王喬柯維奇（Novak Djokovic）即將回來挑戰他熟悉的溫布頓草地球場，如果他目前的紀錄還不夠驚人，此次大賽他又有機會繼續推進他的5項神奇紀錄：溫網9成勝率、草地之王、4次年度3冠、溫網5連霸、30歲後12座金盃。

喬柯維奇在溫網累積86勝10敗（勝率89.6%），摘下冠軍即可攻破9成勝率，遠超過當今前20名男網選手的平均勝率56.3%。事實上卡察諾夫（Karen Khachanov）目前在溫網拿下11勝已經是前20名選手裡面次多的，落後喬柯維奇85勝之多。

「草地之神」費德勒（Roger Federer）生涯累積8座溫網冠軍是歷史最多，喬柯維奇至今也累積7冠，再1冠就可並列史上最多。喬柯維奇在最擅長的澳網拿了10冠，同時他的速度和反應非常強，在草地球場幾乎是一樣厲害的。

喬柯維奇在2011年（缺法網）、2015年（缺法網）、2021年（缺美網）3度寫下單年3座大滿貫冠軍。他在2021年連拿3座大滿貫，但在美網決賽敗給硬地高手麥維德夫（Daniil Medvedev）。

網球公開化以來，達成溫網5連霸的只有柏格（Bjorn Borg）、費德勒兩人，柏格在1976-80年達成，費德勒2003-07年，喬柯維奇目前4連霸。最後網球歷來只有5人能在30歲後摘下12座大滿貫，36歲的喬柯維奇已累積11座。