儘管美國今年國慶落在週二，但不少人的國慶假期昨天就已展開。根據美國汽車協會（AAA）估計，今年的國慶長週末從6月30日到7月4日5天期間，將有約5070萬人離家50英哩或更遠的地方旅行，比去年增加210萬人次，超過2019年的4900萬人次紀錄。

美國運輸安全局（TSA）預估，從6月29日到7月5日期間，將有約1770萬人次搭機出遊。光是昨天一天，就有288萬人次通關，打破2019年感恩節後週日的通關紀錄。

儘管出遊人數寫下新紀錄，但美國東岸受到惡劣氣候條件影響，大量航班取消或延誤。

華盛頓郵報（Washington Post）引用世界航班追蹤網站FlightAware數據顯示，截至美東時間下午4點45分，今天已經有710架次航班取消，超過2萬3600架次航班延誤。從6月28日至30日，平均1751架航班取消，超過3萬2600架次航班延誤。另一家航班追蹤網站Flightradar24也顯示，截至今天下午，美國航班取消率約為1%。（編輯：陳承功）1120702