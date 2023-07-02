父母基因決定孩子的一切，一名男子表示，妻子長得非常漂亮，但生出來的小孩卻非常醜，完全不像他和妻子，正當家人都懷疑妻子出軌生子時，妻子才坦言整張臉都有整形，並拿出術前的照片給他看，才發現孩子和妻子根本是同個模子刻出來的，他驚覺受騙，動了想離婚的念頭。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，和妻子是透過交友軟體認識的，第一次見面就覺得對方長得很漂亮，穩定交往一短時間後就結婚了，婚後妻子也為他生了一個孩子，但孩子長得奇醜無比，一點也不像他和妻子。

原PO的父母親也覺得很納悶，懷疑是妻子出軌，讓他戴綠帽，妻子受不了家人的猜疑，只好坦承自己有整形，眼睛、鼻子、下巴、嘴唇、臉型都有動刀，妻子也拿出整形前的照片給他看，讓他恍然大悟，因小孩長得跟妻子一模一樣。

原PO瞬間覺得自己受騙，他說可以接受微整形，但整得「面目全非」他無法接受，動了想離婚念頭，同時也讚嘆現今的整形技術已是鬼斧神工等級了。

但網友反認為原PO的妻子並沒有做出對不起任何人的事，紛紛留言「小孩奇醜無比你也有份，在那邊裝無辜」、「小孩奇醜無比？有沒有想過他也有你的基因」、「兩人間相處起來舒服最重要吧」、「啊你還不是看人家漂亮，少在那邊」。