演藝圈MeToo持續延燒，清水孟國際塔羅雲蔚老師點名生肖屬蛇、豬、虎的男性「最愛搞曖昧」，其中捲入風波的NONO陳宣裕及黑人陳建州被網友票選「最噁心」，兩人生肖剛好都上榜。

▍第1名：生肖蛇

屬蛇的人很懂得展現自己的魅力，擅長用語言吸引異性注意，他們本身很有自信，有強烈的個人特質，喜歡裝神秘，讓其他人對他們好奇，藉此搞曖昧。

▍第2名：生肖豬

屬豬的人行為表現很溫柔，擅長與人相處，容易給人友好及輕鬆的一面，他們注重情感交流，也喜歡和異性往來，懂得透過幽默、搞笑來製造曖昧氣氛，引起對方的興致。

▍第3名：生肖虎

屬虎的人外向、熱情，也很有自信，喜歡挑戰及冒險，在人際關係互動上，會不時展現出自己的魅力，更懂得在適當時機製造似有若無的曖昧感，吸引異性靠近。

根據《維基百科》資料顯示，近期被指控性騷的陳建州是1977出生，生肖屬蛇；NONO則是1971年出生，屬豬。兩人生肖分別列在「最愛搞曖昧」冠、亞軍。

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