許多人下午喜歡買一份雞蛋糕當點心，但營養師高敏敏警告，不要看雞蛋糕小小一顆，其實熱量十分恐怖，吃5顆等於吃掉一碗白飯，而最近很夯的甜點雞蛋仔熱量更高，一份390大卡，超過一碗白飯，建議2、3人分著吃。

高敏敏在臉書發文，別看雞蛋糕一袋不多，每次都吃不夠，其實熱量超高，她解釋，雞蛋糕成分是白砂糖、奶油、麵粉、牛奶、泡打粉、雞蛋，一顆就有60大卡，一份通常6到8顆，總熱量達360-480大卡，以這個澱粉量大約5顆就是一碗飯了，如果只是吃個下午點心，建議還是2人分著吃。

不只如此，高敏敏表示，雞蛋仔的熱量更高，成分多了牛油，一份就有390大卡，光一份的澱粉量就很多，最好是2~3人分著吃，若再加上配料，那更要注意醣分控制。

高敏敏表示，雞蛋糕、雞蛋仔目前算的是原味熱量，如果再加上果醬、配料、冰淇淋，不只熱量直線上升，醣分跟澱粉量也恐爆表，因此最好是運動後2小時內吃，減少囤積，也要避免在晚上飯後或宵夜時食用，會導致體脂肪增加。