才用3年1.3億美元頂薪合約簽下前暴龍後衛范維利特的火箭，2日又砸錢簽下另一個「頭痛人物」，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆料，火箭跟被灰熊「捨棄」的迪昂布魯克斯簽下4年8000萬美元合約，然後跟太陽替補中鋒蘭戴爾簽下4年3200萬美元合約，甚至還想跟籃網交易換來米爾斯。
說起迪昂布魯克斯，就不得不提他在今年季後賽首輪遭遇湖人的「豐功偉績」，因為他不斷公開嗆聲詹姆斯已老，湖人更是抵擋不了灰熊，沒想到灰熊遭到湖人4比2淘汰，布魯克斯乾脆選擇拒訪，灰熊也很快宣布不會用任何方式把他留在陣中。
不過迪昂布魯克斯的防守功力仍備受期待，也讓他在自由市場開放後，先後跟火箭、公鹿與湖人(？)進行會面，最後身為主要追求者的火箭，開出平均年薪高達2000萬美元的條件，讓他根本無法拒絕，決定加盟幾乎把整支球隊打掉重練的火箭。
火箭今天除了簽下迪昂布魯克斯與蘭戴爾，也跟老鷹達成交易協議，火箭送出泰泰華盛頓、加魯巴、兩個次輪籤與110萬美元現金，跟老鷹換來2017年第60順位法籍前鋒卡巴的簽約權。
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