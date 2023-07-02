為提供單側聽損學生更友善的學習環境，教育部國教署表示，針對112學年度高級中等以下學校及幼兒園新生，6月初函請直轄市及縣市政府教育局處先行盤點即將入學的單側聽損新生所需調頻輔具數量，以協助有需求學生入校學習。

教育部國民及學前教育署自109學年度起，依各縣市政府盤點單側聽損入學新生所需，專案補助調頻輔具，協助單側聽損學生輔助學習；109至111學年共計補助約1500萬元。

教育部國教署表示，此補助對象以高級中等以下學校單側聽損學生為主，補助類別僅提供調頻輔具；若單側聽損學生因聽取受限、影響學校學習時，學校應協助單側聽損學生向所在縣市政府提出調頻輔具借用申請，以落實教育機會均等、實現教育正義。

同時，教育部國教署結合民間資源，分別於110年補助「單側聽損協會」辦理「最重要的小事-單聽快充站」，111年補助「社團法人台灣翔愛公益慈善協會」辦理「單側聽損知能巡迴研習及工作坊」，期透過知能研習及宣導，讓教師瞭解單側聽損學童相關困擾與需求，及有效協助學生運用輔具，達到提升學習的效果。