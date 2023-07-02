現年40歲的女星賈曉晨在2016年與在《葉問》飾演金山找的樊少皇結婚，分別在2017與2020年生下2名愛女，而賈曉晨也減少出現於演出機會，專心照顧家庭。豈料，今年年初兩人鬧出離婚風波，雖然事後樊少皇澄清只是誤寫下「離婚」帖文，仍令網友們相當擔心。近日，賈曉晨在社群平台上發文表示：「流了很多眼淚，然後發現對方一句沒聽懂。」再度引起熱議。

近日，賈曉晨突在微博發文疑似在訴苦婚姻不易：「大家有沒有試過無法溝通的感覺，說了很久，流了很多眼淚，然後發現對方一句沒聽懂，最後在鏡子中看到自己又紅又腫的眼睛，無奈又後悔。」令許多網友懷疑她婚變，雖然她並沒有正面回應，事後更悄悄刪文，隔日她又曬出幾張工作花絮照，並寫道：「努力工作、賺錢，為自己。」似乎話中有話。

賈曉晨發文訴苦。(圖/賈曉晨 微博)

事實上，賈曉晨與樊少皇已經不是第一次傳婚變，今年1月賈曉晨曬出夫妻合照，慶祝結婚7周年，但樊少皇轉發時竟留言道：「我們要離婚了。」，接著又偷偷改成「我們」，過8分鐘再改成「我們換個冬天不冷的地方生活吧」，讓外界猜測兩人的婚姻是否亮起紅燈，但兩人到目前為止都沒有出面回應。

今年1月賈曉晨曬出結婚7周年合照，但樊少皇轉發時竟留言表示要離婚了。」(圖/樊少皇 微博)

事實上，今年2月元宵佳節，賈曉晨首次曬出一家四口的全家福，並「警告」樊少皇：「想好了再寫哦！」至情人節當日，樊少皇曬出祝老婆情人節快樂，而賈曉晨就轉發並留言道：「這次是打好草稿才發的嗎？」5月20日，賈曉晨透露自己收到老公送的花，但就寫道：「520我竟然收到花了，太陽從西邊出來了，你這是有危機感了嗎？」吐槽自家老公的浪漫行為。