教育部青年署自5月開辦「學習性青聚點」以來，已在全台舉辦30多堂的在地課程，吸引各地青年參與。而即將到來的7月，更是開辦了43堂多元的創生課程，讓青年們返鄉也能享受著知識力滿滿的在地饗宴。

「學習性青聚點」7月的課程主題之一，就是要讓大家品嚐各地道地美食，同時也能深入了解每一道食物背後的歷史和文化背景。活動內容，青聚點「穀笠合作社」將會帶領學員深入埔里市場，在兩天一夜的課程當中體驗從採買食材、料理實作到玩轉創意的風味調酒，直觀感受地方 DNA 的特性。

此外，「日日田職物所」則是以社區的核心－「市場」作為走讀主題，在百年老市場中探索飲食知識學，認識大溪市場的百工百業，並透過職人的雙眼看見市場不一樣的可能性。

位在苗栗的「耕山農創股份有限公司」則邀請到地方料理競賽冠軍，專門研發在地創意料理的講師，在集體走踏客家聚落的過程中，引導學員熟悉客家的飲食與文化味覺，活動也邀請具有狩獵文化專業，由擔任自然廚房經理的講師，為大家揭開賽夏族美食的神秘面紗。

談到飲食，怎麼能夠少了異國佳餚的風味？「鳴個喇叭文化工作室」就為學員帶來「緬甸茶文化探索」與「東南亞料理香料學」兩堂課程，探索讓人食指大動的關鍵香料配方，並在製作印度的咖哩餃，緬甸的咖哩女婿蛋、奶茶與傳統糕點的過程中，帶領學員學習東南亞殖民與族群的歷史，了解當年遷居臺灣的移民是如何將食材進行在地化，製作出屬於新移民風味的「離散料理」。

學習性青聚點 Dreamer培訓計畫在7月43堂全新的在地課程，邀請熱愛人文、食農和土地議題的夢想家加入，一同回到故鄉展開這場社區再造的學習之旅。註冊完成後（https：／／changemaker.yda.gov.tw／Lesson），繳納保證金500元，完訓後退還。

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